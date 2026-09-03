Путін цинічно виправдав нові удари по Україні: "Щоб не кортіло нам шкодити"

Як Путін виправдовує удари

За словами російського диктатора, українська сторона нібито завдає ударів "по суто цивільних об'єктах", тож Росія "змушена була діяти дзеркально".

Диктатор цинічно назвав удари по Україні "значущими для тих, хто відкрив цю скриньку Пандори".

Він також заявив, що одним із варіантів відповіді є нанесення ударів, "щоб не кортіло нам шкодити".

Що Путін сказав про НПЗ

Диктатор стверджує, що позавчора були атаковані три російські нафтопереробні заводи, однак усі удари нібито відбили. За його словами, на НПЗ залишилося провести близько 10% ремонтних робіт, які завершать найближчим часом.