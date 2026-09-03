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Путин цинично оправдал новые удары по Украине: "чтобы неповадно было нам вредить"

15:34 03.09.2026 Чт
1 мин
Диктатор вспомнил о "ящике Пандоры", который якобы открыл не он
aimg Валерия Абабина
Фото: Российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)

Российский диктатор Владимир Путин снова попытался оправдать удары по Украине. Он заявил, что обстрелы являются "зеркальным ответом" на атаки украинских дронов по НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский телеграмм-канал Readovka.

Как Путин оправдывает удары

По словам российского диктатора, украинская сторона якобы наносит удары "по чисто гражданским объектам", поэтому Россия "вынуждена была действовать зеркально".

Диктатор цинично назвал удары по Украине "значимыми для тех, кто открыл этот ящик Пандоры".

Он также заявил, что одним из вариантов ответа является нанесение ударов, "чтобы не хотелось нам вредить".

Что Путин сказал о НПЗ

Диктатор утверждает, что позавчера были атакованы три российских нефтеперерабатывающих завода, однако все удары якобы отразили. По его словам, на НПЗ осталось провести около 10% ремонтных работ, которые будут завершены в ближайшее время.

Напомним, несколько дней назад Путин заявил, что российским войскам приказали готовить массированные удары по объектам энергетики Украины. Поводом он назвал атаки украинских дронов по НПЗ – в частности, попытку поразить три завода 1 сентября.

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