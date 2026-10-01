Путін цинічно пригрозив світу "продовженням міжнародних конфліктів"

Путін погрожує світу

Диктатор цинічно заявив, що продовження міжнародних конфліктів найближчим часом можливе.

За його словами, світу нібито потрібно уникнути катастрофічних сценаріїв. Очільник країни-агресорки нахабно радить світу робити практичні дії, щоб "не допустити скочування людства до межі виживання".

Росія знайшла "винного"

На думку диктатора, країни Заходу мають непропорційно великий вплив на ООН, що призводить до дисбалансу.

"Росія підтримує справедливу реформу ООН, але це неможливо без консенсусу, який зараз важко досягти", - брехливо додав Путін.

І звинуватив світову політику у порушенні "всіх мислимих та немислимих табу". Нібито країни світу користуються принципом "сила є - розуму не треба", але це до добра не доводить.