Путин цинично пригрозил миру "продолжением международных конфликтов"

Россия снова угрожает человечеству "международными конфликтами", прикрываясь "борьбой за мир". И перекидывает свою вину за войны на страны Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление российского диктатора Владимира Путина на ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай, передает ТАСС в Telegram.
Диктатор цинично заявил, что продолжение международных конфликтов в ближайшее время возможно.
По его словам, миру якобы нужно избежать катастрофических сценариев. Глава страны-агрессора нагло советует миру совершать практические действия, чтобы "не допустить скатывания человечества до предела выживания".
По мнению диктатора, страны Запада оказывают непропорционально большое влияние на ООН, что приводит к дисбалансу.
"Россия поддерживает справедливую реформу ООН, но это невозможно без консенсуса, который сейчас трудно достичь", - лживо добавил Путин.
И обвинил мировую политику в нарушении "всех мыслимых и немыслимых табу". Якобы страны мира пользуются принципом "сила есть - ума не надо", но это до добра не доводит.
Ранее РБК-Украина писало, что у Путина возмутились , что США требуют от РФ сначала урегулировать ситуацию вокруг Украины и только потом возобновлять экономическое сотрудничество со Штатами.
Кроме того, Путин сделал ряд абсурдных заявлений на первом заседании Госдумы РФ IX созыва. Он в очередной раз начал уверять, что русский народ вроде бы невозможно запугать или сломать.