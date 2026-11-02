Путін тролить Зеленського, запрошуючи його до Москви, - Лора Лумер

Вона розповіла, що переговори, можливо, могли б пройти в Білому домі або в Мар-а-Лаго.

"Я думаю, що Путін намагається тролити Зеленського. На минулому тижні, коли ми побачили заяву Кремля про те, що вони запросили Зеленського до Москви для зустрічей... Чому Зеленський мав би їхати до Москви, коли росіяни постійно намагаються його вбити?", - зазначила Лумер.

Вона нагадала, як на виборах у країні-агресорці обійшлися з опозицією Путіна, яку заарештували, тримали в сибірському концентраційному таборі, а потім отруїли.

"Чому Зеленський хотів би наражати себе на ризик бути викраденим чи вбитим на російській землі?", - поцікавилась інфлюенсерка.

Фото: Лумер зробила заяву щодо запрошення Зеленського до Москви (інфографіка РБК-Україна)

Лумер підкреслила, що це "самогубчий крок". Вона також вважає, що російський диктатор не дурний.

"Це виглядає як нещира спроба сказати: "Гаразд, так, я готовий до переговорів, але ви повинні приїхати до Москви". Переговори не повинні проходити ні в Росії, ні в Україні", - сказала вона.