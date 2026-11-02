RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Олешки Графики отключения света Война в Украине

Путин тролит Зеленского, приглашая его в Москву, - Лора Лумер

17:07 02.11.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко aimg Милан Лелич
Фото: Лора Лумер, американская политическая инфлюенсер (flickr)

Российский диктатор не стремится к мирным переговорам. Встреча лидеров Украины и РФ не должна проходить в Москве - это должно быть нейтральное место.

Об этом заявила американская политическая инфлюенсер Лора Лумер в интервью РБК-Украина.

Она рассказала, что переговоры могли бы пройти в Белом доме или в Мар-а-Лаго.

"Я думаю, что Путин пытается троллить Зеленского. На прошлой неделе, когда мы увидели заявление Кремля о том, что они пригласили Зеленского в Москву для встреч... Почему Зеленский должен ехать в Москву, когда россияне постоянно пытаются его убить?", - отметила Лумер.

Она напомнила, как на выборах в стране-агрессоре обошлись с оппозицией Путина, которую арестовали, держали в сибирском концентрационном лагере, а затем отравили.

"Почему Зеленский хотел бы подвергать себя риску быть похищенным или убитым на российской земле?", - поинтересовалась инфлюенсер.

Фото: Лумер сделала заявление о приглашении Зеленского в Москву (инфографика РБК-Украина)

Лумер подчеркнула, что это "самоубийственный шаг". Она также считает, что российский диктатор не глуп.

"Это выглядит как неискренняя попытка сказать: "Ладно, да, я готов к переговорам, но вы должны приехать в Москву". Переговоры не должны проходить ни в России, ни в Украине", - сказала она.

Напомним, Лумер предположила, что резкая риторика президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском может быть связана с критикой украинским лидером дизельного соглашения.

Кроме того, по словам Лумер, Трамп разочарован отсутствием заметного прогресса в вопросе завершения войны между Россией и Украиной.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийВладимир ПутинМоскваВойна в Украине