Путін у травні поїде в Китай для переговорів із Сі Цзіньпіном, - Reuters

"Путін відвідає Китай", - повідомило Reuters одне з джерел, яке побажало залишитися анонімним. Подробиці незалежно підтвердили ще чотири джерела, які також говорили за умов анонімності.

Інше джерело повідомило, що поїздка Путіна до Китаю, ймовірно, відбудеться у другій половині травня. Два джерела повідомили, що візит Путіна відбудеться до запланованої поїздки Сі до Європи.

Західні уряди засудили переобрання Путіна як несправедливе та недемократичне. Але Китай, Індія та Північна Корея привітали з його продовженням правління ще на шість років, наголосивши на лінії геополітичного розлому, які розширилися після вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Тісні зв'язки

Останніми роками Китай зміцнив свої торгові та військові зв'язки з Росією, оскільки Сполучені Штати та їхні союзники запровадили санкції проти обох країн, особливо Москви, за вторгнення в Україну. Дві країни оголосили про партнерство "без кордонів" у лютому 2022 року, коли Путін відвідав Пекін лише за кілька днів до вторгнення.

Іноземні дипломати та спостерігачі заявили, що вони очікують, що Путін зробить Китай своєю першою точкою після переобрання. Офіційна інавгурація Путіна має відбутися приблизно 7 травня.

Путін заявив, що Росія і Китай мають схожі глобальні погляди, у них стійкі відносини, частково завдяки добрим особистим відносинам Путіна і Сі Цзіньпіна, і що Москва і Пекін і надалі розвиватимуть зв'язки найближчими роками.

Сі відвідав Росію під час своєї першої закордонної поїздки після пандемії у березні минулого року, невдовзі після початку свого безпрецедентного третього терміну на посаді президента Китаю.

Два лідери часто підкреслювали свою близьку особисту дружбу та зустрічалися понад 40 разів, останній раз у жовтні, коли Путін був почесним гостем на китайському саміті "Пояс та шлях" у Пекіні.

За даними китайської митниці, товарообіг між Китаєм і Росією в січні-листопаді склав 218,2 мільярда доларів, що перевищує мету збільшення двосторонньої торгівлі до більш ніж 200 мільярдів доларів до 2024 року, поставлену двома країнами.

Роль Китаю

Сі Цзіньпін у телефонній розмові з Путіним минулого місяця заявив, що обидві сторони мають рішуче виступати проти втручання у внутрішні справи зовнішніх сил, вказуючи на США.

За даними міністерства закордонних справ Китаю, заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун заявив, що двосторонні відносини були "найкращими в історії" під час зустрічі зі своїм російським колегою у Москві минулого місяця.

Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці, повідомив посол у Берні.

Минулого року Пекін запустив "мирний" план щодо України з 12 пунктів, але досі не зробив істотних кроків для вирішення конфлікту, за винятком участі у мирних переговорах під керівництвом Заходу в Джідді минулого літа.

Раніше цього місяця спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей зустрівся з офіційними особами у п'яти європейських столицях, включаючи Москву та Київ.