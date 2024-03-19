Путин в мае поедет в Китай для переговоров с Си Цзиньпином, - Reuters

"Путин посетит Китай", - сообщил Reuters один из источников, пожелавший остаться анонимным. Подробности независимо подтвердили еще четыре источника, которые также говорили на условиях анонимности.

Другой источник сообщил, что поездка Путина в Китай, вероятно, состоится во второй половине мая. Два источника сообщили, что визит Путина состоится до запланированной поездки Си в Европу.

Западные правительства осудили переизбрание Путина как несправедливое и недемократичное. Но Китай, Индия и Северная Корея поздравили с его продлением правления еще на шесть лет, подчеркнув линии геополитического разлома, которые расширились после вторжения России в Украину в 2022 году.

Тесные связи

В последние годы Китай укрепил свои торговые и военные связи с Россией, поскольку Соединенные Штаты и их союзники ввели санкции против обеих стран, особенно Москвы, за вторжение на Украину. Две страны объявили о партнерстве "без границ" в феврале 2022 года, когда Путин посетил Пекин всего за несколько дней до вторжения.

Иностранные дипломаты и наблюдатели заявили, что они ожидают, что Путин сделает Китай своей первой точкой после переизбрания. Официальная инаугурация Путина должна состояться примерно 7 мая.

Путин заявил, что Россия и Китай имеют схожие глобальные взгляды, у них устойчивые отношения, отчасти благодаря хорошим личным отношениям Путина и Си Цзиньпина, и что Москва и Пекин будут и дальше развивать связи в ближайшие годы.

Си посетил Россию во время своей первой зарубежной поездки после пандемии в марте прошлого года, вскоре после начала своего беспрецедентного третьего срока на посту президента Китая.

Два лидера часто подчеркивали свою близкую личную дружбу и встречались более 40 раз, последний раз в октябре, когда Путин был почетным гостем на китайском саммите "Пояса и пути" в Пекине.

По данным китайской таможни, товарооборот между Китаем и Россией в январе-ноябре составил 218,2 миллиарда долларов, что превышает цель по увеличению двусторонней торговли до более чем 200 миллиардов долларов к 2024 году, поставленную двумя странами.

Роль Китая

Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Путиным в прошлом месяце заявил, что обе стороны должны решительно выступать против вмешательства во внутренние дела внешних сил, указывая на США

Согласно данным министерства иностранных дел Китая, заместитель министра иностранных дел Китая Сунь Вэйдун заявил, что двусторонние отношения были "лучшими в истории" во время встречи со своим российским коллегой в Москве в прошлом месяце.

Китай рассматривает возможность участия в мирной конференции, направленной на прекращение войны в Украине, которая будет организована нейтральной Швейцарией в ближайшие месяцы, сообщил посол в Берне.

В прошлом году Пекин запустил "мирный" план по Украине из 12 пунктов, но до сих пор не предпринял существенных шагов для разрешения конфликта, за исключением участия в мирных переговорах под руководством Запада в Джидде прошлым летом.

Ранее в этом месяце специальный посланник Китая по делам Евразии Ли Хуэй встретился с официальными лицами в пяти европейских столицах, включая Москву и Киев.