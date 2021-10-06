Путин о транзите газа: не надо ставить Украину в трудное положение

Президент России Владимир Путин считает, что российская сторона никого не должна ставить в трудное положение в вопросах транзита газа . Включая Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости" .

"Нужно полностью соблюдать контрактные обязательства по транзиту, прокачке нашего газа через территорию Украины, через ГТС Украины. Во-первых, не надо никого ставить в трудное положение, включая Украину, несмотря на все моменты, связанные с российско-украинскими отношениями на сегодняшний день", - заявил Путин на совещании по энергетике.

Он также попросил министра энергетики Николая Шульгинова взять на контроль исполнение обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины.