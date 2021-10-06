ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

"Газпрому" невыгодно увеличивать транзит газа через Украину, - Путин

Новина українською →
Москва, Среда 06 октября 2021 15:22
"Газпрому" невыгодно увеличивать транзит газа через Украину, - Путин Фото: президент Российской Федерации Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Газпрому" невыгодно наращивать транзит газа в Европу через Украину, поскольку транспортировка по альтернативным маршрутам обходится дешевле. Он также отметил, что Россия может выйти на рекордные объемы поставок энергоносителей на европейские рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Увеличивать объем (прокачки газа через Украину - ред.) для "Газпрома" экономически невыгодно. Это дороже", - заявил Путин.

По его словам, доставка газа в Европу по новым маршрутам экономически дешевле примерно на 3 млрд долларов. При этом он отметил, что "Газпром" никогда не отказывался увеличивать поставки в Европу при наличии соответствующих заявок.

Путин также заявил, что Россия может вновь выйти на рекордные показатели поставок энергоносителей в Европу, включая газ.

Напомним, на прошлой неделе Россия начала поставки газа в Венгрию в обход Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Нафтогаз Украины
NEWS
Угрожающий масштаб. Шмыгаль подтвердил появление "красных" зон на этой неделе: что закроют
Угрожающий масштаб. Шмыгаль подтвердил появление "красных" зон на этой неделе: что закроют
DAILY
Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Корпоративный хаос. Или почему "Нафтогаз" остался без денег