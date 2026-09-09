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Путін, Трамп і Сі Цзіньпін домовляються про зустріч: Пєсков назвав час та місце

14:25 09.09.2026 Ср
2 хв
Фінального рішення досі немає
aimg Юлія Капітонова
Фото: Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін (колаж РБК-Україна)

Незабаром може відбутися тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, російського диктатора Володимира Путіна та глави Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "ТАСС".

За словами Пєскова, наразі є можливість для проведення спільного саміту на полях АТЕС у Шеньчжені.

Він також офіційно підтвердив, що саме ця тема обговорювалася під час телефонних переговорів Путіна та Трампа, які відбулися 8 вересня.

"Путін і Трамп під час телефонної розмови обговорили можливість організації тристороннього саміту Росія-Китай-США на полях саміту АТЕС у Шеньчжені", - заявив Пєсков.

Фактично йдеться про те, що американський президент, російський диктатор і китайський очільник можуть зустрітися вже 18-19 листопада 2026 року в Китаї.

До речі, на цьому тлі Пєсков виступив із новою заявою щодо України. Він почав стверджувати, що Москва розраховує на відновлення тристоронніх переговорів в "осяжній перспективі".

"Ми не хотіли б і не будемо обговорювати у публічному форматі жодні пункти, тим більше, що наразі немає, скажімо так, оформлених, інтегрованих програм чи дорожніх карт. Є загальна ініціатива, спільне політичне бажання, яке було підтверджене, - вийти на відновлення тристоронніх переговорів", - заявив Пєсков.

Він також додав, що діалог із командою Трампа з цього приводу триває.

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Дональд ТрампВолодимир ПутінСі ЦзіньпінПєсковКитай