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Путін тотально засекретив дані про енергетику та нафтопереробку Росії

20:53 28.09.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: російський диктатор Володимир Путин (Getty Images)

Росія все більше ховає інформацію про свою енергетичну галузь. Таким чином країна-агресорка намагається уникнути санкцій Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Путін засекретив дані про енергоносії

Російський диктатор Володимир Путін 28 вересня підписав відповідний указ. Документ додатково обмежує розкриття інформації про енергоносії та нафтопродукти у відповідь на санкції з боку США та інших західних країн.

Указ, метою якого є ускладнення виконання санкцій, окреслює низку обмежень щодо публікацій, зокрема через засоби масової інформації.

Також обмежується використання певних наборів даних щодо:

  • характеру,
  • ціни,
  • продавців,
  • покупців,
  • маршрутів,
  • пунктів призначення певного експорту енергоносіїв.

Поширення, зазначає Reuters. дозволяється лише за умови, що компанія, що бере участь у транзакції, розкриває дані.

Публікація відповідних митних даних також обмежена.

Росія вже засекретила публікацію кількох даних, зокрема щодо видобутку сирої нафти, пише видання.

Раніше РБК-Україна писало, що Україна просить президента США Дональда Трампа реалізувати закон покійного сенатора Ліндсі Грема про "пекельні санкції" проти Росії.

Крім того, Трамп заялявв, що застосує санкції проти Росії, якщо це буде необхідно.

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