Путин, Токаев и Си Цзиньпин поздравили Лукашенко с победой на выборах

Президент Беларуси Александр Лукашенко начал принимать поздравление с победой на выборах от глав других государств. В частности, свои поздравления уже направили лидеры России, Казахстана и Китая.

Об этом пишет БЕЛТА.

Сообщается, что первым Лукашенко поздравил лидер КНР Си Цзиньпин. Он выразил уверенность, что под руководством нынешнего президента Беларусь достигнет успехов в деле государственного строительства. Он также назвал Китай и Беларусь "железными братьями".

Телеграмму с поздравлениями направил и президент России Владимир Путин, который рассчитывает на развитие двусторонних отношений и интеграцию в рамках Союзного государства и Организации Договора о коллективной безопасности

"Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси", - говорится в телеграмме Путина.

Также Лукашенко поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который подчеркнул, что выборы прошли в сложной политической ситуации. Токаев отметил "народную поддержку стратегического курса" Лукашенко.

Напомним, ранее сообщалось, что главный оппонент Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская не признала победу действующего президента; по подсчетам ее штаба, именно она выигрывает выборы.

Тем временем Лукашенко сделал первое заявление после выборов, не прокомментировав ночные протесты.

О том, как прошло голосование, читайте в материале РБК-Украина "На грани перемен: как прошли выборы президента в Беларуси".