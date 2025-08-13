Путін та Трамп зустрінуться на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі, - CNN

Як пише видання, у США зіштовхнулись з проблемою того, що наразі є пік туристичного сезонну на Алясці. Саме тому варіанти, доступні та обладнані для проведення двох світових лідерів, були сильно обмежені.

CNN пише, що організатори зустрічі прийшли до переконання, що єдиним містом на Алясці з життєздатними варіантами саміту буде Анкорідж.

"І лише об’єднана база Елмендорф-Річардсон, розташована на північній околиці міста, відповідатиме вимогам для історичної зустрічі, хоча Білий дім сподівався уникнути оптики розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США", - пише видання з посиланням на джерела у Білому домі.

Анкоридж

Анкорідж - найбільше місто Аляски, розташоване на березі затоки Кука й оточене горами Чугач. Він є економічним і транспортним центром штату, що з'єднує авіалініями Азію та Північну Америку.

Тут м'якший клімат, ніж у багатьох інших районах Аляски, що робить місто зручним для життя і туризму.

При цьому раніше повідомлялось про те, що в Анкориджі 14 серпня відбудуться масові протести проти зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.

Зустріч Трампа та Путіна

Цієї п’ятниці, 15 серпня, президент США Дональд Трамп проведе зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним в Анкориджі, штат Аляска.

Трамп повідомив, що на переговорах планує обговорити шляхи врегулювання війни Росії проти України та закликати Путіна припинити бойові дії.

За словами Трампа, він сподівається домовитися з Путіним про обмін територіями між Україною та Росією, але наголосив, що остаточна угода щодо України має бути досягнута безпосередньо між Києвом і Москвою.

На тлі цих подій президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна не віддаватиме Росії Донбас.

Також стало відомо, що напередодні зустрічі з Путіним Трамп проведе онлайн-розмову із Зеленським та іншими європейськими лідерами.