За словами Пєскова, лідери обговорили тему врегулювання в Україні. Втім, жодних подробиць він не надав.

Російський диктатор під час розмови згадав і про свої контакти зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Москві.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 листопада в Шеньчжені має відбутися тристороння зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна.

Спершу в Білому домі казали, що війну в Україні там не обговорюватимуть, але Трамп сам заявив про намір порушити цю тему.