Глава Кремля Володимир Путін під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном у Шеньчжені говорив про "українське врегулювання".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.
За словами Пєскова, лідери обговорили тему врегулювання в Україні. Втім, жодних подробиць він не надав.
Російський диктатор під час розмови згадав і про свої контакти зі спецпосланцями президента США Дональда Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером у Москві.
Як повідомляло РБК-Україна, 19 листопада в Шеньчжені має відбутися тристороння зустріч Трампа, Сі Цзіньпіна та Путіна.
Спершу в Білому домі казали, що війну в Україні там не обговорюватимуть, але Трамп сам заявив про намір порушити цю тему.
Також ми писали, що Путін і Сі Цзіньпін провели переговори у форматі робочого сніданку.
Вони тривали близько двох годин, а глава Кремля назвав китайського лідера другом.