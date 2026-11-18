По словам Пескова, лидеры обсудили тему урегулирования в Украине. Впрочем, никаких подробностей он не предоставил.

Российский диктатор во время разговора упомянул и о своих контактах со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

Как сообщало РБК-Украина, 19 ноября в Шэньчжэне должна состояться трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина.

Сначала в Белом доме говорили, что войну в Украине там не будут обсуждать, но Трамп сам заявил о намерении поднять эту тему.