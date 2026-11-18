Глава Кремля Владимир Путин во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне говорил об "украинском урегулировании".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, лидеры обсудили тему урегулирования в Украине. Впрочем, никаких подробностей он не предоставил.
Российский диктатор во время разговора упомянул и о своих контактах со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.
Как сообщало РБК-Украина, 19 ноября в Шэньчжэне должна состояться трехсторонняя встреча Трампа, Си Цзиньпина и Путина.
Сначала в Белом доме говорили, что войну в Украине там не будут обсуждать, но Трамп сам заявил о намерении поднять эту тему.
Мы также писали, что Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в формате рабочего завтрака.
Они продолжались около двух часов, а глава Кремля назвал китайского лидера другом.