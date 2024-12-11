Орбан після зустрічі з Трампом зідзвонився з Путіним та обговорив Україну

Російський диктатор Володимир Путін та голова угорського уряду Віктор Орбан провели телефонні переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Як пише видання, розмова відбулась за ініціативи Орбана.
Під час діалогу диктатор та прем'єр-міністр обговорили:
У тому ж числі, як додає "ТАСС", було порушено питання ситуації на Близькому Сході.
"Сьогодні вранці я мав годинну телефонну розмову з президентом Путіним. Це найнебезпечніші тижні війни між Росією та Україною. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів", - написав Орбан у своєму Twitter-акаунт.
2 липня Орбан прибув з візитом до Києва де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після цього він вирушив до Москви для зустрічі з диктатором й потім подався до Китаю, де зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.
Європейський союз (ЄС), своєю чергою, розкритикував дії Орбана, оскільки він не узгодив своє турне з іншими країнами-членами блоку, а також не має повноважень вести переговори від імені всього блоку.
Як пишуть ЗМІ, Орбан також у грудні може вирушити в нову "мирну місію" щодо України.
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