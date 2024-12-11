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Орбан після зустрічі з Трампом зідзвонився з Путіним та обговорив Україну

Фото: Володимир Путін, диктатор Росії та Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російський диктатор Володимир Путін та голова угорського уряду Віктор Орбан провели телефонні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Як пише видання, розмова відбулась за ініціативи Орбана. 

Під час діалогу диктатор та прем'єр-міністр обговорили: 

  • економічне співробітництво Росії та Угорщини; 
  • повномасштабну війну в Україні. Орбан заявив про зацікавленість у сприянні "спільному пошуку шляхів політико-дипломатичного розв'язання" війни, у тому ж числі шляхом урахування його контактів із західними лідерами. Диктатор, своєю чергою, пожалівся на "деструктивну лінію" Києва, яка нібито унеможливлює мирне врегулювання. 

У тому ж числі, як додає "ТАСС", було порушено питання ситуації на Близькому Сході. 

Угорщина робить всі "можливі дипломатичні кроки" 

"Сьогодні вранці я мав годинну телефонну розмову з президентом Путіним. Це найнебезпечніші тижні війни між Росією та Україною. Ми робимо всі можливі дипломатичні кроки на користь припинення вогню та мирних переговорів", - написав Орбан у своєму Twitter-акаунт. 

"Мирні ініціативи" Орбана 

2 липня Орбан прибув з візитом до Києва де зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Після цього він вирушив до Москви для зустрічі з диктатором й потім подався до Китаю, де зустрівся з главою КНР Сі Цзіньпіном.

Європейський союз (ЄС), своєю чергою, розкритикував дії Орбана, оскільки він не узгодив своє турне з іншими країнами-членами блоку, а також не має повноважень вести переговори від імені всього блоку.

Як пишуть ЗМІ, Орбан також у грудні може вирушити в нову "мирну місію" щодо України.  

 

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Російська ФедераціяУгорщинаВіктор Орбан