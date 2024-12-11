RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

Путин и Орбан провели телефонные переговоры, среди тем была Украина

Фото: Владимир Путин, диктатор России и Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российский диктатор Владимир Путин и глава венгерского правительства Виктор Орбан провели телефонные переговоры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Как пишет издание, разговор состоялся по инициативе Орбана. 

Во время диалога диктатор и премьер-министр обсудили: 

  • экономическое сотрудничество России и Венгрии; 
  • полномасштабную войну в Украине. Орбан заявил о заинтересованности в содействии "совместному поиску путей политико-дипломатического решения" войны, в том числе путем учета его контактов с западными лидерами. Диктатор, в свою очередь, пожаловался на "деструктивную линию" Киева, которая якобы делает невозможным мирное урегулирование. 

В том же числе, как добавляет "ТАСС", был затронут вопрос ситуации на Ближнем Востоке. 

"Мирные инициативы" Орбана 

2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев где встретился с президентом Владимиром Зеленским. После этого он отправился в Москву для встречи с диктатором и затем отправился в Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином.

Европейский союз (ЕС), в свою очередь, раскритиковал действия Орбана, поскольку он не согласовал свое турне с другими странами-членами блока, а также не имеет полномочий вести переговоры от имени всего блока.

Как пишут СМИ, Орбан также в декабре может отправиться в новую "мирную миссию" по Украине.  

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВенгрияВиктор Орбан