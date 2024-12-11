Путин и Орбан провели телефонные переговоры, среди тем была Украина

Российский диктатор Владимир Путин и глава венгерского правительства Виктор Орбан провели телефонные переговоры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".
Как пишет издание, разговор состоялся по инициативе Орбана.
Во время диалога диктатор и премьер-министр обсудили:
В том же числе, как добавляет "ТАСС", был затронут вопрос ситуации на Ближнем Востоке.
2 июля Орбан прибыл с визитом в Киев где встретился с президентом Владимиром Зеленским. После этого он отправился в Москву для встречи с диктатором и затем отправился в Китай, где встретился с главой КНР Си Цзиньпином.
Европейский союз (ЕС), в свою очередь, раскритиковал действия Орбана, поскольку он не согласовал свое турне с другими странами-членами блока, а также не имеет полномочий вести переговоры от имени всего блока.
Как пишут СМИ, Орбан также в декабре может отправиться в новую "мирную миссию" по Украине.
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