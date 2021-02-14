Путин связал акции в поддержку Навального с пандемией коронавируса

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального связаны с пандемией коронавируса. Люди вышли на улицы якобы из-за того, что у них накопилось раздражение из-за ухудшения качества жизни за период карантина.
Об этом Путин заявил во время общения с журналистами в субботу.
Он отметил, что "всякие противоборствующие силы" пытаются использовать ситуацию.
"Фигуранта этого (Навального, - ред.) используют именно сейчас. Именно тогда, когда во всех странах мира, в том числе у нас, возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение. Возникает недовольство, в том числе по отношению к условиям, в которых они живут, уровнем своих доходов", - сказал Путин.
Ранее в Кремле прокомментировали массовые задержания в России на протестах из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Акции проходили несколько дней и сопровождаются жесткими задержаниями. Всего на протестах задержаны тысячи людей.
Отметим, Министерство иностранных дел Украины сделало заявление из-за подавления протестов в России. Украина призывает ввести санкции против Российской Федерации.
Протесты в России начались после того, как Навальный вернулся с Германии после отравления "Новичком". Его задержали в аеропорту. Вскоре Навального приговорили к 3,5 годам колонии.