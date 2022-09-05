Путин своей агрессией подталкивает Украину ближе к Евросоюзу, - Боррель
Президент РФ Владимир Путин своей агрессией способствует приближению Украины к Евросоюзу.
Об этом на брифинге по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает корреспондент РБК-Украина.
"Путин двигает Украину ближе к ЕС, усиливает нашу решительность помочь построить современную, демократическую, независимую Украину как неотъемлемую часть европейской семьи. У Путина были совершенно противоположные намерения, он никогда не мог представить себе, что спустя шесть месяцев после начала войны окажется в ситуации, когда Украина наиболее приблизилась к ЕС", - отметил Боррель.
При этом он подчеркнул, что сейчас главная цель Евросоюза состоит в том, чтобы помочь Украине как можно скорее закончить войну, но “не любой ценой”, а только с уважением к суверенитету Украины.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже стала неотъемлемой частью Европы, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расширении ЕС.
Также мы писали, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.
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