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Путин своей агрессией подталкивает Украину ближе к Евросоюзу, - Боррель

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Понедельник 05 сентября 2022 17:38
Путин своей агрессией подталкивает Украину ближе к Евросоюзу, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава дипломатии ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Милан Лелич

Президент РФ Владимир Путин своей агрессией способствует приближению Украины к Евросоюзу.

Об этом на брифинге по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Путин двигает Украину ближе к ЕС, усиливает нашу решительность помочь построить современную, демократическую, независимую Украину как неотъемлемую часть европейской семьи. У Путина были совершенно противоположные намерения, он никогда не мог представить себе, что спустя шесть месяцев после начала войны окажется в ситуации, когда Украина наиболее приблизилась к ЕС", - отметил Боррель.

При этом он подчеркнул, что сейчас главная цель Евросоюза состоит в том, чтобы помочь Украине как можно скорее закончить войну, но “не любой ценой”, а только с уважением к суверенитету Украины.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина уже стала неотъемлемой частью Европы, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расширении ЕС.

Также мы писали, что переговоры о вступлении Украины в Европейский союз могут начаться уже в 2023 году.

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