Путін створює умови для затяжної загарбницької війни з Україною, - ISW

Аналітики нагадали, що під час зустрічі з Радою при президенті РФ з розвитку громадянського суспільства та прав людини (РПЛ) Путін зазначив, що війна в Україні може бути "тривалим процесом", а захоплення нової території – суттєвим результатом для Росії.

Експерти зазначають, що Путін вигідно порівняв себе з Петром Великим, наголосивши, що Росія тепер контролює Азовське море, за яке воював цар.

"Це звернення до російської імперської історії явно зображує нинішні путінські цілі в Україні як відверто імперіалістичні і все ж таки максималістські", - пишуть аналітики.

При цьому російський інформаційний простір позитивно відреагував на заяву Путіна та висунув додаткові умови для затягування війни.

Один військкор, порівнявши Україну з Сирією, зазначив, що російські війська здобули значні перемоги на полі бою лише через роки після початку операції.

Кремль встановлював інформаційні умови для затягування війни в Україні з літа після того, як російські сили не змогли забезпечити та утримати свої основні цілі.

"Ця інформаційна обумовленість принципово несумісна з будь-якими дискусіями про припинення вогню або переговори. Путін, схоже, не бажає ризикувати втратою внутрішнього імпульсу, навіть ненадовго зупинивши свої наступальні операції, не кажучи вже про те, щоб переслідувати свої цілі, не досягаючи їх у повному обсязі. ", - вважають експерти.

Ключові висновки аналітиків ISW

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив з коментарями на підтримку попередніх оцінок ISW про те, що оперативна пауза взимку 2022-2023 років піде на користь Росії.

Російські сили вперше за три тижні застосували безпілотники Shahed-136 в Україні.

Спроби Росії змусити Білорусь приєднатися до війни в Україні можуть спричинити тертя у білоруських збройних силах.

Російські сили, ймовірно, збільшують темп своїх контратак на сході Харкова та заході Луганської області.

Російські війська продовжували наступальні дії на напрямках Бахмут та Авдіївка-Донецьк.

Російські війська продовжували оборонні дії та переорієнтацію своїх сил на сході Херсонської області.

Незалежні російські ЗМІ вказали, що зусилля щодо мобілізації продовжуватимуться, попри заяви російських офіційних осіб про протилежне.

Російська окупаційна влада, ймовірно, перетворює Маріуполь Донецької області на тилову військову базу.

Нагадаємо, Володимир Путін заявив, що в нинішніх умовах розмови про додаткові мобілізаційні заходи просто не мають сенсу. До того ж 150 тисяч мобілізованих росіян досі перебувають у резерві.

Нагадаємо, що російський диктатор Володимир Путін вкотре вдався до звичного - твору нових історій щодо України. Цього разу розповів про причини початку війни у 2014 році та заявив про "непричетність" Росії.

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