Путин создает условия для затяжной захватнической войны с Украиной, - ISW

Президент РФ Владимир Путин готовит население к затяжной, изматывающей войны с Украиной, которая по-прежнему направлена на завоевание дополнительных территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили, что во время встречи с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин отметил, что война в Украине может быть "длительным процессом", а захват новой территории - существенным результатом для России.
Эксперты отмечают, что Путин выгодно сравнил себя с Петром Великим, отметив, что Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал царь.
"Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине как откровенно империалистические и все же максималистские", - пишут аналитики.
При этом российское информационное пространство позитивно отреагировало на заявление Путина и выдвинуло дополнительные условия для затягивания войны.
Один военкор, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска начали значимые победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.
Кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета после того, как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели.
"Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с любыми дискуссиями о прекращении огня или переговорах. Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы преследовать свои цели, не достигая их в полной мере", - считают эксперты.
Напомним, Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла. К тому же, 150 тысяч мобилизованных россиян до сих пор находятся в резерве.
Напомним, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному - сочинению новых историй касаемо Украины. На этот раз рассказал о причинах начала войны в 2014 году и заявил о "непричастности" России.
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