Путин создает условия для затяжной захватнической войны с Украиной, - ISW

Аналитики напомнили, что во время встречи с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин отметил, что война в Украине может быть "длительным процессом", а захват новой территории - существенным результатом для России.

Эксперты отмечают, что Путин выгодно сравнил себя с Петром Великим, отметив, что Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал царь.

"Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине как откровенно империалистические и все же максималистские", - пишут аналитики.

При этом российское информационное пространство позитивно отреагировало на заявление Путина и выдвинуло дополнительные условия для затягивания войны.

Один военкор, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска начали значимые победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.

Кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета после того, как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели.

"Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с любыми дискуссиями о прекращении огня или переговорах. Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы преследовать свои цели, не достигая их в полной мере", - считают эксперты.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с комментариями в поддержку предыдущих оценок ISW о том, что оперативная пауза зимой 2022-2023 годов пойдет на пользу России.

Российские силы впервые за три недели применили беспилотники Shahed-136 в Украине.

Попытки России заставить Беларусь присоединиться к войне в Украине могут вызывать трения в белорусских вооруженных силах.

Российские силы, вероятно, наращивают темп своих контратак на востоке Харькова и западе Луганской области.

Российские войска продолжали наступательные действия на направлениях Бахмут и Авдеевка-Донецк.

Российские войска продолжали оборонительные действия и переориентацию своих сил на востоке Херсонской области.

Независимые российские СМИ указали, что усилия по мобилизации будут продолжаться, несмотря на заявления российских официальных лиц об обратном.

Российские оккупационные власти, вероятно, превращают Мариуполь Донецкой области в тыловую военную базу.

Напомним, Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла. К тому же, 150 тысяч мобилизованных россиян до сих пор находятся в резерве.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному - сочинению новых историй касаемо Украины. На этот раз рассказал о причинах начала войны в 2014 году и заявил о "непричастности" России.

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