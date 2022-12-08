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Путин создает условия для затяжной захватнической войны с Украиной, - ISW

Фото: президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент РФ Владимир Путин готовит население к затяжной, изматывающей войны с Украиной, которая по-прежнему направлена ​​на завоевание дополнительных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики напомнили, что во время встречи с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Путин отметил, что война в Украине может быть "длительным процессом", а захват новой территории - существенным результатом для России.

Эксперты отмечают, что Путин выгодно сравнил себя с Петром Великим, отметив, что Россия теперь контролирует Азовское море, за которое воевал царь.

"Это обращение к российской имперской истории явно изображает нынешние путинские цели в Украине как откровенно империалистические и все же максималистские", - пишут аналитики.

При этом российское информационное пространство позитивно отреагировало на заявление Путина и выдвинуло дополнительные условия для затягивания войны.

Один военкор, сравнив Украину с Сирией, отметил, что российские войска начали значимые победы на поле боя лишь спустя годы после начала операции.

Кремль устанавливал информационные условия для затягивания войны в Украине с лета после того, как российские силы не смогли обеспечить и удержать свои основные цели.

"Эта информационная обусловленность принципиально несовместима с любыми дискуссиями о прекращении огня или переговорах. Путин, похоже, не желает рисковать потерей внутреннего импульса, даже ненадолго остановив свои наступательные операции, не говоря уже о том, чтобы преследовать свои цели, не достигая их в полной мере", - считают эксперты.

Ключевые выводы аналитиков ISW

  • Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с комментариями в поддержку предыдущих оценок ISW о том, что оперативная пауза зимой 2022-2023 годов пойдет на пользу России.
  • Российские силы впервые за три недели применили беспилотники Shahed-136 в Украине.
  • Попытки России заставить Беларусь присоединиться к войне в Украине могут вызывать трения в белорусских вооруженных силах.
  • Российские силы, вероятно, наращивают темп своих контратак на востоке Харькова и западе Луганской области.
  • Российские войска продолжали наступательные действия на направлениях Бахмут и Авдеевка-Донецк.
  • Российские войска продолжали оборонительные действия и переориентацию своих сил на востоке Херсонской области.
  • Независимые российские СМИ указали, что усилия по мобилизации будут продолжаться, несмотря на заявления российских официальных лиц об обратном.
  • Российские оккупационные власти, вероятно, превращают Мариуполь Донецкой области в тыловую военную базу.

Напомним, Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях разговоры о дополнительных мобилизационных мерах просто не имеют смысла. К тому же, 150 тысяч мобилизованных россиян до сих пор находятся в резерве.

Напомним, что российский диктатор Владимир Путин в очередной раз прибег к привычному - сочинению новых историй касаемо Украины. На этот раз рассказал о причинах начала войны в 2014 году и заявил о "непричастности" России.

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Владимир Путин