Путін створює умови для ескалації у північно-східних районах України, - ISW

Путін провів нараду 1 лютого, щоб обговорити відновлення житлової інфраструктури в окупованому Криму, Білгородській, Брянській та Курській областях після обстрілів. Він заявив, що припинити обстріли має Міноборони РФ.

"Увага Путіна до небезпеки українських обстрілів прикордонних районів, ймовірно, слугує двом цілями. Він просуває інформаційну операцію, спрямовану на те, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для російських громадян, щоб заручитися внутрішньою підтримкою затяжної війни", - пишуть аналітики.

Путін також може створити умови для ескалації транскордонних рейдів, щоб відвернути та розосередити українські сили від критичних напрямків наступу, затиснувши їх у північно-східних прикордонних районах.

"ISW, як і раніше, вважає, що російське вторгнення з Білорусі вкрай малоймовірне, а інформаційна операція з притиснення українських військ до кордону Білорусі, схоже, дає збої, оскільки українські офіційні особи все частіше вважають малоймовірною загрозу вторгнення", - зазначають експерти.

На їхню думку, загроза транскордонних рейдів із Білгородської, Брянської та Курської областей на північ та північний схід України, ймовірно, є спробою змусити Україну перекинути в ці райони обмежені підрозділи для захисту від таких нападів, тим самим розосередивши українські війська перед російською. наступальною операцією у найближчі місяці.

Ключові висновки аналітиків ISW