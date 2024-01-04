Путін створює сили оборони Москви після заколоту Пригожина, - британська розвідка

У листопаді 2022 року Путін схвалив створення Сил безпеки уряду Москви - нової організації з охорони столичної інфраструктури.

З липня 2023 року ця структура набула більш воєнізованого характеру, отримавши дозвіл на використання вогнепальної зброї. Ймовірно, було залучено кілька тисяч новобранців із запланованої чисельності 15 тисяч людей.

Як зазначає британська розвідка, нова структура є ще одним прикладом давньої російської традиції мілітаризації: збільшення кількості збройних організацій поза регулярними збройними силами. Однак Сили безпеки уряду Москви, швидше за все, були посилені у відповідь на побоювання з приводу готовності місцевих сил безпеки Москви перед наступом бунтівних військ групи "Вагнера" в червні 2023 року.

"Проект також надає москвичам можливість добровільно виконувати "патріотичні" обов'язки воєнного часу, уникаючи при цьому служби на передовій в Україні. Мер Москви Сергій Собянін зумів обмежити прямий вплив конфлікту на відносно забезпечене населення столиці. Більшість російських втрат в Україні - з найбідніших провінційних регіонів" ", - зазначають у Міноборони Британії.

Бунт Пригожина та реакція кремлівського режиму

Нагадаємо, бойовики "Вагнера" 24 червня 2023 року швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви, кинувши Путіну найсерйозніший виклик його влади з того часу, як він став верховним правителем Росії 1999 року.

Люди вітали найманців Євгена Пригожина у Ростові. Сам Путін та його оточення втекли з Москви. Силовики або мовчали, або робили двозначні заяви.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництвом президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Пригожину ліквідували 23 серпня, підірвавши його літак.

У серпні Путін підписав закон, який дозволить оснащувати Росгвардію важким озброєнням. Ця структура має забезпечити безпеку режиму.