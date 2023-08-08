Британська розвідка пояснила, навіщо Путін озброює Росгвардію артилерією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, організація, що розрослася та налічує до 200 тисяч осіб, Росгвардія була створена в її сучасному вигляді у 2016 році і очолюється колишнім охоронцем Путіна Віктором Золотовим. Рішення про посилення сил послідувало за невдалим заколотом "Вагнера" у червні 2023 року.

За даними британської розвідки, незважаючи на заяву Золотова про те, що його підрозділ "відмінно" діяв під час заколоту, немає жодних доказів того, що Росгвардія зробила якісь ефективні дії проти "Вагнера": це саме та загроза внутрішній безпеці, яку вона мала придушити.

"Оскільки раніше Золотов пропонував, щоб важка техніка включала артилерію та бойові гелікоптери, цей крок свідчить про те, що Кремль подвоює ставки на виділення ресурсів Росгвардії як однієї з ключових організацій із забезпечення безпеки режиму", - зазначають у Міноборони Британії.

Заколот Пригожина

Нагадаємо, бойовики "Вагнера" 24 червня швидко взяли під свій контроль Ростов-на-Дону і рушили у бік Москви, кинувши Путіну найсерйозніший виклик його влади з того часу, як він став верховним правителем Росії 1999 року.

Люди вітали найманців Євгена Пригожина у Ростові. Сам Путін та його оточення втекли з Москви. Силовики або мовчали, або робили двозначні заяви.

Заколот був пригнічений в результаті угоди, укладеної за посередництва президента Білорусі Олександра Лукашенка. З того часу Путін неодноразово подякував своїй армії та службам.