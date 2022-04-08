"Путин строит собственную клетку": глава Минобороны осудил удар по вокзалу Краматорска

"Нанесение ударов по гражданской инфраструктуре является военным преступлением", - цитирует агентство заявление Уоллеса на пресс-конференции в Румынии.

По его словам, удар по вокзалу Краматорска был нанесен высокоточными ракетами, которые были нацелены на людей, пытающихся найти безопасное убежище. Уоллес добавил, что это не первый случай, когда российские оккупанты обстреливают мирное население и гражданские объекты.

Глава Минобороны подчеркнул, что Путин и его генералы - стремятся вывести войну против гражданских лиц, жилых районов и гражданской инфраструктуры страны. Он добавил, что есть доказательства, указывающие на ряд военных преступлений, совершенных Россией.

"Что бы ни происходило в Украине, мы не должны позволить международному сообществу забыть о том, что сегодня Путин строит вокруг себя собственную клетку", - подытожил Уоллес.