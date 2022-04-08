Число погибших при обстреле вокзала в Краматорске достигло 39

Число погибших при ракетном ударе по железнодорожному вокзалу в Краматорске достигло 39. Еще 87 человек ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко.

"По состоянию на 13:00 известно о 39 погибших и 87 раненых при обстреле железнодорожного вокзала в Краматорске. Среди раненых - значительное количество тяжелых", - отметил он.

По его словам, противник пытается сорвать эвакуацию мирного населения из Краматорска, однако она продолжится, и все, кто захочет покинуть пределы области, смогут это сделать.

Как уточнил спикер СБУ Артем Дехтяренко, среди 39 погибших - четыре ребенка. СБУ уже открыла уголовное дело по факту нарушения законов и обычаев войны.