"Путін стежить". Рютте заявив про допомогу Молдові від НАТО, але без деталей

"Я можу запевнити вас, що між ЄС і Молдовою, між НАТО і Молдовою існує тісна співпраця", - зазначив він під час спілкування з журналістами.

За словами Рютте, він знайомий із президенткою Молдови Маєю Санду вже багато років, і "скрізь, де вона вважає, що ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти". Допомогою займається як НАТО в цілому, так і окремі союзники.

"Тут я не буду вдаватися в подробиці, тому що ми - демократії. Це відкрита пресконференція. Я знаю, що Володимир Путін завжди слідкує за такими моментами, слухає те, що я говорю, тому я не хочу давати йому занадто багато інформації", - уточнив генсек.