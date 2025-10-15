UA

"Путін стежить". Рютте заявив про допомогу Молдові від НАТО, але без деталей

Фото: Марк Рютте, генсек НАТО (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

НАТО співпрацює з Молдовою і надає їй допомогу. Але деталі розкривати не можна, оскільки за цим стежить російський диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг генсека НАТО Марка Рютте.

"Я можу запевнити вас, що між ЄС і Молдовою, між НАТО і Молдовою існує тісна співпраця", - зазначив він під час спілкування з журналістами.

За словами Рютте, він знайомий із президенткою Молдови Маєю Санду вже багато років, і "скрізь, де вона вважає, що ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти". Допомогою займається як НАТО в цілому, так і окремі союзники.

"Тут я не буду вдаватися в подробиці, тому що ми - демократії. Це відкрита пресконференція. Я знаю, що Володимир Путін завжди слідкує за такими моментами, слухає те, що я говорю, тому я не хочу давати йому занадто багато інформації", - уточнив генсек.

Росія намагалася вплинути на вибори в Молдові

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів 28 вересня 2025 року влада Молдови неодноразово попереджала про втручання Росії у виборчий процес. Російські структури підозрюють у розгортанні складної гібридної кампанії, що охоплює: дезінформацію, спроби підкупу виборців і поширення фейкових "урядових указів" із метою підірвати довіру до влади.

Особлива увага приділялася впливу на молдовських виборців за кордоном. Російські мережі впливу активно працювали над тим, щоб демотивувати людей голосувати, навіяти страх, поширити неправдиві наративи про проєвропейську політику країни.

Проте, незважаючи на ці зусилля, партія "Дія і Солідарність" (PAS), яка виступає за європейську інтеграцію, отримала переконливу більшість голосів.

Детальніше про результати виборів у Молдові - в матеріалі РБК-Україна.

Володимир ПутінНАТОРосійська ФедераціяМолдоваМарк Рютте