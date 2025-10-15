"Путин следит". Рютте заявил о помощи Молдове от НАТО, но без деталей

НАТО сотрудничает с Молдовой и оказывает ей помощь. Но детали раскрывать нельзя, поскольку за этим следит российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг генсека НАТО Марка Рютте.
"Я могу заверить вас, что между ЕС и Молдовой, между НАТО и Молдовой существует тесное сотрудничество", - отметил он во время общения с журналистами.
По словам Рютте, он знаком с президентом Молдовы Майей Санду уже много лет, и "везде, где она считает, что мы можем помочь, мы стараемся помочь". Помощью занимается как НАТО в целом, так и отдельные союзники.
"Здесь я не буду вдаваться в подробности, потому что мы - демократии. Это открытая пресс-конференция. Я знаю, что Владимир Путин всегда следит за такими моментами, слушает то, что я говорю, поэтому я не хочу давать ему слишком много информации", - уточнил генсек.
Напомним, в преддверии парламентских выборов 28 сентября 2025 года власти Молдовы неоднократно предупреждали о вмешательстве России в избирательный процесс. Российские структуры подозреваются в развертывании сложной гибридной кампании, включающей: дезинформацию, попытки подкупа избирателей и распространение фейковых "правительственных указов" с целью подорвать доверие к властям.
Особое внимание уделялось влиянию на молдавских избирателей за рубежом. Российские сети влияния активно работали над тем, чтобы демотивировать людей голосовать, внушить страх, распространить ложные нарративы о проевропейской политике страны.
Тем не менее, несмотря на эти усилия, партия "Действие и Солидарность" (PAS), выступающая за европейскую интеграцию, получила убедительное большинство голосов.
Детальнее о результатах выборов в Молдове - в материале РБК-Украина.