"Путин следит". Рютте заявил о помощи Молдове от НАТО, но без деталей

"Я могу заверить вас, что между ЕС и Молдовой, между НАТО и Молдовой существует тесное сотрудничество", - отметил он во время общения с журналистами.

По словам Рютте, он знаком с президентом Молдовы Майей Санду уже много лет, и "везде, где она считает, что мы можем помочь, мы стараемся помочь". Помощью занимается как НАТО в целом, так и отдельные союзники.

"Здесь я не буду вдаваться в подробности, потому что мы - демократии. Это открытая пресс-конференция. Я знаю, что Владимир Путин всегда следит за такими моментами, слушает то, что я говорю, поэтому я не хочу давать ему слишком много информации", - уточнил генсек.