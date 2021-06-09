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Путин сравнил Украину с нацистской Германией

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин сравнил Украину с нацистской Германией. Так, он охарактеризовал предложенный украинским президентом законопроект о коренных народах в Украине.

Об этом шла речь в эфире российского телеканала "Россия 24".

"Говорить о русских, как не о коренном народе, это смешно и глупо. Вообще, деление на коренных, это уже точно напоминает практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью, что с ними делать?", - сказал он.

Путин заявил, что украинский законопроект якобы не соответствует нормам гуманитарного права, но он считает, что никакой реакции Запада на этот документ не будет.

"Это (принятие закона о коренных народах - ред.) приведет к тому, что сотни тысяч или миллионы выедут (из Украины - ред.). Это мощный удар по русскому народу в целом", - добавил президент РФ.

Напомним, 18 мая президент Владимир Зеленский внес в парламент свой законопроект о коренных народах в Украине. Документ предусматривает предоставление статуса коренного народа крымским татарам.

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