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Путін порівняв Україну з нацистською Німеччиною

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Москва, Середа 09 червня 2021 20:25
Путін порівняв Україну з нацистською Німеччиною Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін порівняв Україну з нацистською Німеччиною. Так, він охарактеризував запропонований українським президентом законопроект про корінні народи в Україні.

Про це йшлося в ефірі російського телеканалу "Россия 24".

"Говорити про росіян, як не про корінний народ, це смішно та нерозумно. Взагалі, поділ на корінних, це вже точно нагадує практику нацистської Німеччини. А як бути людям зі змішаною кров'ю, що з ними робити?", - сказав він.

Путін заявив, що український законопроект нібито не відповідає нормам гуманітарного права, але він вважає, що жодної реакції Заходу на цей документ не буде.

"Це (ухвалення закону про корінні народи - ред.) призведе до того, що сотні тисяч чи мільйони виїдуть (з України - ред.). Це потужний удар по російському народу в цілому", - додав президент РФ.

Нагадаємо, 18 травня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту свій законопроект про корінні народи в Україні. Документ передбачає надання статусу корінного народу кримським татарам.

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