Госдеп США назвал нападением на суверенитет Украины выдачу паспортов РФ на Донбассе

Фото: Госдеп (statedept.tumblr.com)

США требуют полного восстановления контроля правительства над востоком Украины

Государственный департамент Соединенных Штатов осуждает решение президента России Владимира Путина об упрощенном предоставлении российского гражданства жителям оккупированного Донбасса. Как информирует РБК-Украина, об этом говорится в заявлении официального представительницы Госдепартамента Морган Ортагус.

Она назвала такие действия Кремля "крайне провокационной акцией", с помощью которой "Россия усиливает нападение на суверенитет и территориальную целостность Украины".

"Указ Путина создает серьезное препятствие для реализации минских соглашений и реинтеграции Донбасса. Минские соглашения, подписанные Россией, требуют полного восстановления контроля украинского правительства над восточной Украине", - отметила она.

В Госдепе подчеркнули, указ Путина был обнародован всего через три дня после выборов президента в Украине. Также напомнили, что победитель на этих выборах Владимир Зеленский уже выражал готовность взаимодействовать с Россией для выполнения минских соглашений.

"Теперь дело за Россией - она ​​должна решить, хочет ли она продолжать эскалацию напряженности или выполнять свои обязательства", - резюмировала Ортагус.

Напомним, российский президент Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".

Вскоре президент Украины Петр Порошенко призвал Запад усилить санкции против РФ из-за ее воздействия на Донбассе.