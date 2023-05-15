Путин упростил получение гражданства иностранцам, заключившим контракт на службу в армии РФ

В документе указано, что по упрощенной системе на получение российского гражданства могут "претендовать иностранные граждане, заключившие во время проведения специальной военной операции контракты о прохождении военной службы". Также на этот способ могут рассчитывать их члены семьи – жены, дети и родители.

Заметим, что осенью 2022 года Путин подписал указ, предусматривавший выдачу паспортов РФ иностранцам, заключившим контракт на военную службу не менее года и только в случае, если они участвовали в боевых действиях не менее шести месяцев.

Новый документ такой поправки не содержит.

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