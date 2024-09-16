Латвія передасть Україні бронемашини CVR

Міністерство оборони Латвії заявило про передачу Україні бойових розвідувальних гусеничних бронемашин CVR(T), раніше придбаних у Великої Британії. З метою забезпечення оперативної безпеки відомство не розкрило точної кількості техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

З 2023 року Латвія зобов'язалася надавати військову допомогу Україні в розмірі 0,25% від ВВП щорічно до 2026 року. На сьогодні Латвія вже передала Україні вертольоти, самохідні гаубиці та інші види озброєнь.

Контракт із Великою Британією, підписаний у 2014 році, передбачав поставку 123 бронемашин, 116 з яких пройшли модернізацію. Перші поставки відбулися 2015 року, а 2019 року було підписано додатковий контракт.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що закупівля нових бойових машин піхоти, які замінять CVR(T), перебуває на завершальному етапі. Ці машини необхідні для переозброєння латвійської армії та участі в тактичних операціях.

CVR(T) - це сімейство британських гусеничних бронемашин, розроблених у середині 20 століття. Вони відомі своєю високою маневреністю та універсальністю. Ці машини можуть виконувати широкий спектр завдань, включно з розвідкою, патрулюванням, вогневою підтримкою та евакуацією поранених.