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Латвія передасть Україні бронемашини CVR

Понеділок 16 вересня 2024 08:54
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Латвія передасть Україні бронемашини CVR Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство оборони Латвії заявило про передачу Україні бойових розвідувальних гусеничних бронемашин CVR(T), раніше придбаних у Великої Британії. З метою забезпечення оперативної безпеки відомство не розкрило точної кількості техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

З 2023 року Латвія зобов'язалася надавати військову допомогу Україні в розмірі 0,25% від ВВП щорічно до 2026 року. На сьогодні Латвія вже передала Україні вертольоти, самохідні гаубиці та інші види озброєнь.

Контракт із Великою Британією, підписаний у 2014 році, передбачав поставку 123 бронемашин, 116 з яких пройшли модернізацію. Перші поставки відбулися 2015 року, а 2019 року було підписано додатковий контракт.

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що закупівля нових бойових машин піхоти, які замінять CVR(T), перебуває на завершальному етапі. Ці машини необхідні для переозброєння латвійської армії та участі в тактичних операціях.

CVR(T) - це сімейство британських гусеничних бронемашин, розроблених у середині 20 століття. Вони відомі своєю високою маневреністю та універсальністю. Ці машини можуть виконувати широкий спектр завдань, включно з розвідкою, патрулюванням, вогневою підтримкою та евакуацією поранених.

Допомога Україні від Латвії

Латвія активно підтримує Україну в її боротьбі за незалежність. Рига надає значну військову та гуманітарну допомогу, включно зі зброєю, боєприпасами, медикаментами та продовольством. Латвія також надає фінансову підтримку для відновлення зруйнованої інфраструктури України.

Раніше латвійський уряд вирішив безкоштовно передати Україні 20 транспортних засобів, які раніше були конфісковані у водіїв, затриманих за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння.

Окрім того, прем'єр-міністр Латвії Евіка Силіня під час візиту до Києва оголосила про новий пакет військової допомоги для України.

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