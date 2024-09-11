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Премʼєр Латвії оголосила про новий пакет військової підтримки для України

Середа 11 вересня 2024 14:05
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Премʼєр Латвії оголосила про новий пакет військової підтримки для України Фото: премʼєр-міністр Латвії Евіка Сіліня (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть бронетранспортери.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Крім того, Латвія планує передати Україні сонячні панелі для забезпечення лікарень.

"Радий вітати в Києві прем’єр-міністерку Латвії Евіку Сіліню. Подякував латвійському уряду та народу за конкретні й послідовні кроки, що посилюють Україну. Зокрема, за ініціативу "Коаліція БПЛА для України" та поставки безпілотників для наших воїнів. Під час нашої зустрічі пані Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери", - зазначив Шмигаль.

Окрім цього, прем'єри обговорили розширення співпраці між оборонними компаніями та посилення українських військових на полі бою. Латвія також продовжує підтримувати санкції проти Росії та є надійним союзником України в інтеграції до ЄС і НАТО.

"Наші латвійські друзі надають допомогу енергетичним обладнанням і планують передати Україні сонячні панелі для лікарень", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня прибула з робочим візитом до Києва.

Раніше латвійський уряд вирішив безкоштовно передати Україні 20 транспортних засобів, які були раніше конфісковані у водіїв, затриманих за керування в стані алкогольного сп'яніння.

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