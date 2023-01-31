Путін - справжній? Буданов зробив заяву щодо двійників диктатора

"Це відкрите питання, чи справжній це зараз Путін", - сказав Буданов.

Видання також зазначає, що керівник ГУР настільки впевнений у своїй розвідці, що час від часу відкриває папку, аби навести точні цифри.

Так, до прикладу, за його словами, в Україні зараз воюють приблизно 326 тисяч російських військових. Буданов також зазначив, що у Росії залишилося лише 9% її запасів ракет великої дальності "Калібр".

Як повідомлялося раніше, Буданов зазначав, що у Путіна не менше трьох двійників, їм робили пластичні операції для більшої подібності.

Президент Володимир Зеленський також зазначав, що не розуміє, з ким з представників Росії можливо вести переговори, адже немає впевненості в тому, чи Путін взагалі живий.

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