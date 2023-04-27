Путін у списку. Молдова не впускатиме політиків РФ, які підтримали вторгнення в Україну

Прем'єр-міністр зазначив, що до "чорного списку" увійшли чиновники та популярні артисти, які пропагують та підтримують війну Росії проти України. Речан навів кілька прикладів та розповів, що до списку увійшли Володимир Путін, Ігор Чайка та Філіп Кіркоров.

"У нас довгий список, і всіх людей з нього ми будемо відправляти додому. РФ не може вказувати нам, що ми повинні або можемо робити. Республіка Молдова є вільною та суверенною країною. Кожен має знати своє місце", - наголосив прем'єр.

Речан також зазначив, що "чорний список" досі не було оприлюднено, але політичні діячі та артисти, які до нього увійшли, знають про це.