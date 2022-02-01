Путин: создавая угрозы для России, Украина создает аналогичные угрозы для себя

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина создает угрозы для себя, пытаясь создать их для Российской Федерации. По его мнению, США в меньшей степени заботит безопасность Украины.

"По поводу минских соглашений. Мы с одной стороны слышим, что Украина хочет их выполнять, нам все время ставят в вину, что мы не выполняем минские соглашения. И в то же время звучат публичные заявления о том, что если Украина выполнит минские соглашения, то она развалится. А никто не думал, что если она создаст такие угрозы (вступлением в НАТО, - ред.) для России, она создает аналогичные угрозы для себя? Это все вопросы, которые требуют очень внимательного рассмотрения и учета интересов друг друга", - заявил Путин.

По его мнению, США якобы не столько заботятся о безопасности Украины, сколько пытаются сдерживать Россию.

"В этом смысле сама Украина - это просто инструмент достижения этой цели. Это можно сделать разными путями, втянув нас в вооруженный конфликт, и заставить союзников в Европе ввести против нас те самые жесткие санкции, о которых говорят сегодня в США. Или втянуть Украину в НАТО, наставить там ударные системы и стимулировать каких-нибудь бандеровцев на решение вопроса Донбасса или Крыма вооруженным путем. И, таким образом, все равно втянуть нас в вооруженный конфликт", - добавил Путин.