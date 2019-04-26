Путин согласился поехать в КНДР

Коллаж РБК-Украина

Ким Чен Ын пригласил Путина нанести ответный визит

Президент России Владимир Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею. Об этом сообщают росСМИ.

Сообщается, что северокорейский лидер в ходе встречи во Владивостоке пригласил Путина приехать в КНДР в удобное для президента РФ время, и приглашение было с готовностью принято.

"Глава России отреагировал на это согласием", - говорится в сообщении.

Также о согласии Путина приехать в Северную Корею пишет южнокорейская ежедневная деловая газета Maeil Business Newspaper (​mk.co.kr).

Встреча президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына, лидера КНДР, состоялась 25 апреля 2019 года на острове Русский.

Переговорам глав двух государств предшествовала торжественная церемония. После церемонии встречи президент России и северокорейский лидер провели беседу в узком составе.

По словам Путина, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и шаги для ее улучшения. Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал беседу с Путиным содержательной и поблагодарил его за приглашение посетить Россию.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на бронепоезде.