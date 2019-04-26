ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Путин согласился поехать в КНДР

Новости » Политика    26.04.2019 - 01:34
Путин согласился поехать в КНДР
Коллаж РБК-Украина

Ким Чен Ын пригласил Путина нанести ответный визит

Президент России Владимир Путин принял приглашение Ким Чен Ына посетить Северную Корею. Об этом сообщают росСМИ. 

Сообщается, что северокорейский лидер в ходе встречи во Владивостоке пригласил Путина приехать в КНДР в удобное для президента РФ время, и приглашение было с готовностью принято.

"Глава России отреагировал на это согласием",  - говорится в сообщении.

Также о согласии Путина приехать в Северную Корею пишет южнокорейская ежедневная деловая газета Maeil Business Newspaper (​mk.co.kr).

Встреча президента РФ Владимира Путина и Ким Чен Ына, лидера КНДР, состоялась 25 апреля 2019 года на острове Русский.

Переговорам глав двух государств предшествовала торжественная церемония. После церемонии встречи президент России и северокорейский лидер провели беседу в узком составе.

По словам Путина, стороны обсудили ситуацию на Корейском полуострове и шаги для ее улучшения. Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал беседу с Путиным содержательной и поблагодарил его за приглашение посетить Россию.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын прибыл во Владивосток на бронепоезде.

В Госдепе США одобрили третий саммит Трампа и Ким Чен Ына Сеул предложил провести новый саммит лидеров Южной Кореи и КНДР
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Ким Чен Ын
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь