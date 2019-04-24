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Бронепоезд с лидером КНДР отправился из Пхеньяна во Владивосток

Новости » Политика    24.04.2019 - 03:18
Бронепоезд с лидером КНДР отправился из Пхеньяна во Владивосток
Фото: Ким Чен Ын (twitter.com/kcna)

25 апреля Ким Чен Ын проведет во Владивостоке встречу с президентом России Владимиром Путиным

Бронепоезд лидера Северной Кореи (КНДР) Ким Чен Ына отправился с вокзала в Пхеньяне во Владивосток. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на северокорейское государственное Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Согласно сообщению, в поездке Ким Чен Ына в том числе сопровождают два заместителя председателя ЦК Трудовой партии Кореи, министр иностранных дел и начальник Генштаба Корейской народной армии.

РосСМИ сообщают, что 25 апреля, Ким Чен Ын проведет во Владивостоке встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая начнется с переговоров в формате один на один и продолжится официальным приемом и встречами в составе делегаций.

Главной темой саммита называют решение ядерной проблемы корейского полуострова, однако по итогам встречи какие-либо заявления или подписание документов не запланированы.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры пройдут во Владивостоке, в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский. По информации росСМИ, лидер КНДР проведет ночь с 23 на 24 апреля в северокорейском городе Раджин на побережье Восточного моря, а после этого отправится в сторону России.

После переговоров Путин вылетит в Китай, а Ким Чен Ын проведет еще один день во Владивостоке, где для него подготовлена культурная программа.

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