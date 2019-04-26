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Путін погодився поїхати в КНДР

Новини » Політика    26.04.2019 - 01:34
Путін погодився поїхати в КНДР
Колаж РБК-Україна

Кім Чен Ин запросив Путіна здійснити візтит у відповідь

Президент Росії Володимир Путін прийняв запрошення Кім Чен Ина відвідати Північну Корею. Про це повідомляють росЗМІ.

Повідомляється, що північнокорейський лідер у ході зустрічі у Владивостоці запросив Путіна приїхати в КНДР у зручний для президента РФ час, і запрошення було з радістю прийнято.

"Глава Росії відреагував на це згодою", - йдеться в повідомленні.

Також про згоду Путіна приїхати в Північну Корею пише південнокорейська щоденна ділова газета Maeil Business Newspaper (mk.co.kr).

Зустріч президента РФ Володимира Путіна і Кім Чен Ина, лідера КНДР, відбулася 25 квітня 2019 року на острові Руський.

Переговорам глав двох держав передувала урочиста церемонія. Після церемонії зустрічі президент Росії і північнокорейський лідер провели бесіду у вузькому складі.

За словами Путіна, сторони обговорили ситуацію на Корейському півострові і кроки для її поліпшення. Кім Чен Ин, у свою чергу, назвав розмову з Путіним змістовною і подякував йому за запрошення відвідати Росію.

Раніше повідомлялося, що Кім Чен Ин прибув у Владивосток на бронепоїзді.

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