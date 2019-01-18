Путін погодився допустити в Керченську протоку фахівців з Франції і Німеччини

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

ФРН хоче узгодити цю поїздку з Україною

Президент РФ Володимир Путін погодився допустити німецьких і французьких фахівців до Керченської протоки. Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Повідомляється, що Німеччина тепер хоче узгодити цю поїздку з Україною.

"Вже більше місяця тому канцлер Меркель просила президента Путіна дозволити німецьким фахівцям приїхати в район Керченської протоки і подивитися, як здійснюється прохід через цю акваторію, враховуючи, що необхідно дотримуватися норм безпеки. І президент Путін тут же погодився", - сказав він.

Він додав, що через деякий час Меркель попросила, щоб німецькі фахівці приїхали разом з французькими, і на це Путін теж погодився.

Зі свого боку Маас після цього уточнив, що тільки на переговорах у п'ятницю з Лавровим запропонував, щоб Німеччина і Франція зайнялися питаннями, пов'язаними з забезпеченням вільного проходу по Керченській протоці.

До цього повідомлялося, що глава МЗС Німеччини Хайко Маас передав російській стороні документ з пропозиціями по Керченській протоці.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна не дозволить Російської Федерації вирішувати, як Києву використовувати Азовське море.