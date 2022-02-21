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Путин собирает Совбез на фоне обострения ситуации у границ Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин сегодня соберет внеочередное заседание Совета безопасности. Заседание пройдет на фоне обострения ситуации у границ Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".

На нем выступят сам глава государства и другие спикеры. Представитель Кремля подчеркнул, что встреча станет внеочередной.

"Это большой Совет безопасности", - сказал он.

Вчера президент США Джо Байден также провел в Белом доме заседание Совета национальной безопасности. Основная тема - ситуация на границах Украины.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников озвучил сценарий российской агрессии в отношении украинского государства.

Отметим, глава Минобороны Украины считает, что РФ панически убегает от открытого разговора.

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