Путин собирает Совбез на фоне обострения ситуации у границ Украины

Президент России Владимир Путин сегодня соберет внеочередное заседание Совета безопасности. Заседание пройдет на фоне обострения ситуации у границ Украины.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "РИА Новости".
На нем выступят сам глава государства и другие спикеры. Представитель Кремля подчеркнул, что встреча станет внеочередной.
"Это большой Совет безопасности", - сказал он.
Вчера президент США Джо Байден также провел в Белом доме заседание Совета национальной безопасности. Основная тема - ситуация на границах Украины.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников озвучил сценарий российской агрессии в отношении украинского государства.
Отметим, глава Минобороны Украины считает, что РФ панически убегает от открытого разговора.