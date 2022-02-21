Путін збирає Радбез на тлі загострення ситуації біля кордонів України

Президент Росії Володимир Путін сьогодні збере позачергове засідання Ради безпеки. Засідання пройде на тлі загострення ситуації біля кордонів України.
Про це заявив прес-секретар глави держави Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "РИА Новости".
На ньому виступатимуть сам глава держави та інші спікери. Представник Кремля наголосив, що зустріч стане позачерговою.
"Це велика Рада безпеки", - сказав він.
Зазначимо, вчора президент США Джо Байден також провів у Білому домі засідання Ради національної безпеки. Основна тема - ситуація на кордонах України.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков озвучив сценарій російської агресії щодо української держави.
Зазначимо, голова Міноборони України вважає, що РФ панічно тікає від відкритої розмови.