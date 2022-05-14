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Путин собирает лидеров стран ОДКБ на саммит в Москве

Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Илона Свиридова

Президент России Владимир Путина собирает на саммит 16 мая лидеров стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Встреча пройдет в Москве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт администрации лидера белорусского режима Александра Лукашенко.

Сообщается, что 16 мая в Москве пройдет "Встреча лидеров" стран ОДКБ, приуроченная к 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию создания организации.

"Помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам текущей обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что запланированы двусторонние переговоры Лукашенко с Путиным.

Отметим, в ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Последняя совместная операция в рамках этой организации проходила в начале года в Казахстане.

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что страны ОДКБ отказались участвовать в российском вторжении в Украину.

Позже в минобороны Казахстана подтвердили, что не будут отправлять в Украину свои войска.

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Владимир ПутинРоссийская Федерация