Путін збирає лідерів країн ОДКБ на саміт у Москві

Повідомляється, що 16 травня в Москві пройде "зустріч лідерів" країн ОДКБ, приурочена до 30-річчя підписання договору про колективну безпеку і 20-річчя створення організації.

"Крім ювілейної тематики, лідери країн обміняються думками з актуальних питань поточної обстановки в регіоні і світі, обговорять заходи спільного реагування на виникаючі різнопланові виклики і загрози", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що заплановані двосторонні переговори Лукашенка з Путіним.

Відзначимо, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Остання спільна операція в рамках цієї організації проходила на початку року в Казахстані.