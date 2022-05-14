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Путін збирає лідерів країн ОДКБ на саміт у Москві

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Ілона Свиридова

Президент Росії Володимир Путіна збирає на саміт 16 травня лідерів країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). Зустріч пройде в Москві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт адміністрації лідера білоруського режиму Олександра Лукашенка.

Повідомляється, що 16 травня в Москві пройде "зустріч лідерів" країн ОДКБ, приурочена до 30-річчя підписання договору про колективну безпеку і 20-річчя створення організації.

"Крім ювілейної тематики, лідери країн обміняються думками з актуальних питань поточної обстановки в регіоні і світі, обговорять заходи спільного реагування на виникаючі різнопланові виклики і загрози", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомляється, що заплановані двосторонні переговори Лукашенка з Путіним.

Відзначимо, до ОДКБ входять Росія, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан. Остання спільна операція в рамках цієї організації проходила на початку року в Казахстані.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що країни ОДКБ відмовилися брати участь у російському вторгненні в Україну.

Пізніше в Міноборони Казахстану підтвердили, що не відправлятимуть в Україну свої війська.

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Володимир ПутінРосійська Федерація