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Возрождают пионеров? В РФ хотят создать новое детское движение с Путиным во главе набсовета

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Москва, Четверг 19 мая 2022 11:44
Возрождают пионеров? В РФ хотят создать новое детское движение с Путиным во главе набсовета Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Валерия Полищук

В нижнюю палату парламента России группа депутатов Государственной думы внесла законопроект о создании в России нового движения детей и молодежи "Большая перемена". Наблюдательный совет движения может возглавить президент России Владимир Путин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдуму РФ и издание "Медуза".

Согласно законопроекту, членство в "Большой перемене" будет добровольным. Его участниками смогут стать школьники в возрасте от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей.

С участниками организации будут работать наставники. Ими смогут стать люди старше 18 лет, окончившие школу, техникум или колледж. При этом в законопроекте говорится, что статус наставника не смогут получить люди, находящихся в статусе "иностранный агент" и аффилированные с ними лицам.

Среди целей движения названы "содействие проведению государственной политики в интересах детей и молодежи", создание возможностей для их развития и самореализации, а также их подготовка "к полноценной жизни в обществе".

По данным источников издания, правление "Большой перемены" возглавит заместитель руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов.

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