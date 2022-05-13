Путин не сможет сохранить лицо, ему следует сохранить свою страну, - Зеленский

Из-за войны против Украины президент России Владимир Путин уже не сможет сохранить лицо. Но ему следует подумать о том, что нужно сохранить свою страну.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью президента Владимира Зеленского для Rai 1.
"Я не думаю, что он сможет сохранить лицо, и, честно говоря, я не думаю о том, что в будущем будет с этим человеком. Мне кажется, что нам надо думать, что будет в будущем с Россией. Я как президент Украины прежде всего думаю, что будет у нас, но это наши соседи и в любом случае после нас придут другие президенты и будут меняться поколения", - отметил он.
По его словам, нынешняя война сделала границу между Украиной и Россией не только территориальной, но и исторической.
"Сохранить лицо? Ему надо, я считаю, сохранить его государство. Еще раз говорю… сохранить страну, они должны сохранить то, что было выстроено еще до них", - добавил Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский заявил о готовности вести мирные переговоры только с Путиным. То есть без посредников и только на языке диалога, а не ультиматумов.
А британский премьер Борис Джонсон заявил, что Путину не удастся нормализовать отношения с Западом, даже если он покается за войну.
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