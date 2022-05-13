Путін не зможе зберегти лице, йому слід зберегти свою країну, - Зеленський

Через війну проти України президент Росії Володимир Путін вже не зможе зберегти лице. Але йому слід подумати про те, що треба зберегти свою країну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю президента Володимира Зеленського для Rai 1.
"Я не думаю, що він зможе зберегти лице, і, чесно кажучи, я не думаю про те, що в майбутньому буде з цією людиною. Мені здається, що нам треба думати, що буде в майбутньому з Росією. Я як президент України насамперед думаю, що буде у нас, але це наші сусіди і в будь-якому випадку після нас прийдуть інші президенти і будуть змінюватися покоління", - зазначив він.
За його словами, нинішня війна зробила кордон між Україною і Росією не тільки територіальним, а й історичним.
"Зберегти лице? Йому треба, я вважаю, зберегти його державу. Ще раз кажу... зберегти країну, вони повинні зберегти те, що було збудовано ще до них", - додав Зеленський.
Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про готовність вести мирні переговори тільки з Путіним. Тобто без посередників і тільки мовою діалогу, а не ультиматумів.
А британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Путіну не вдасться нормалізувати відносини із Заходом, навіть якщо він покається за війну.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.