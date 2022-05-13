RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Путін не зможе зберегти лице, йому слід зберегти свою країну, - Зеленський

Фото: президент Росії Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Через війну проти України президент Росії Володимир Путін вже не зможе зберегти лице. Але йому слід подумати про те, що треба зберегти свою країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю президента Володимира Зеленського для Rai 1.

"Я не думаю, що він зможе зберегти лице, і, чесно кажучи, я не думаю про те, що в майбутньому буде з цією людиною. Мені здається, що нам треба думати, що буде в майбутньому з Росією. Я як президент України насамперед думаю, що буде у нас, але це наші сусіди і в будь-якому випадку після нас прийдуть інші президенти і будуть змінюватися покоління", - зазначив він.

За його словами, нинішня війна зробила кордон між Україною і Росією не тільки територіальним, а й історичним.

"Зберегти лице? Йому треба, я вважаю, зберегти його державу. Ще раз кажу... зберегти країну, вони повинні зберегти те, що було збудовано ще до них", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив про готовність вести мирні переговори тільки з Путіним. Тобто без посередників і тільки мовою діалогу, а не ультиматумів.

А британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що Путіну не вдасться нормалізувати відносини із Заходом, навіть якщо він покається за війну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВійна Росії проти України