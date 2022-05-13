Путін не зможе зберегти лице, йому слід зберегти свою країну, - Зеленський

Через війну проти України президент Росії Володимир Путін вже не зможе зберегти лице. Але йому слід подумати про те, що треба зберегти свою країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю президента Володимира Зеленського для Rai 1 .

"Я не думаю, що він зможе зберегти лице, і, чесно кажучи, я не думаю про те, що в майбутньому буде з цією людиною. Мені здається, що нам треба думати, що буде в майбутньому з Росією. Я як президент України насамперед думаю, що буде у нас, але це наші сусіди і в будь-якому випадку після нас прийдуть інші президенти і будуть змінюватися покоління", - зазначив він.

За його словами, нинішня війна зробила кордон між Україною і Росією не тільки територіальним, а й історичним.

"Зберегти лице? Йому треба, я вважаю, зберегти його державу. Ще раз кажу... зберегти країну, вони повинні зберегти те, що було збудовано ще до них", - додав Зеленський.