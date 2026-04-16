Путін скликав головних економістів РФ та обурився, чому прогнози не відповідають очікуванням

Показники РФ

За даними, озвученими на нараді, валовий внутрішній продукт Росії у січні–лютому скоротився на 1,8%. Це свідчить про погіршення економічної динаміки вже другий місяць поспіль, і це - попри власні урядові прогнози зростання.

Щоб зрозуміти, чому ситуація стала критичною, потрібно поглянути на динаміку останніх двох років.

2024 рік: економіка Росії зростала на 4,9%. Багато в чому за рахунок військових витрат і штучного стимулювання;

2025 рік: зростання різко сповільнилося до близько 1%. Головні причини: жорстка монетарна політика Центробанку (високі відсоткові ставки для боротьби з інфляцією) і західні санкції, що обмежують доходи від експорту нафти;

Початок 2026 року: економіка пішла в мінус. -1,8% за перші два місяці

Надія на конфлікт на Близькому Сході

У березні 2026 року світові ціни на нафту зросли через кризу на Близькому Сході. Це дало Міжнародному валютному фонду (МВФ) привід переглянути прогноз для Росії в бік поліпшення - з 0,8% до 1,1% зростання ВВП за підсумками 2026 року.

Проте сам російський Мінфін прогнозує зростання на рівні 1,3% у 2026 році, але вже попередив: ця цифра може бути переглянута в бік зниження наприкінці квітня через слабкі показники перших двох місяців.

Прогнози не збуваються

У зв'язку з реальними показниками російської економіки, глава Кремля скликав нараду, на якій були присутні ключові фігури економічного блоку Росії:

Максім Орєшкін - помічник президента з економічних питань;

Ельвіра Набіулліна - голова Центрального банку Росії;

Антон Силуанов - міністр фінансів.

Диктатор дав зрозуміти присутнім, що пояснювати падіння показників "календарними факторами", тобто посилатися на особливості статистики початку року, недостатньо.

"Я розраховую почути сьогодні докладні доповіді про поточний стан економіки і про те, чому макроекономічні показники, як і раніше, не відповідають очікуванням", - заявив Путін і наголосив на тому, що показники не дотягують навіть до прогнозів самих же чиновників.

Диктатор поставив вимоги

Отже Путін поставив перед економічним блоком такі завдання:

розробити "додаткові заходи щодо відновлення зростання";

створити умови для розвитку бізнес-ініціатив;

перенаправити кваліфіковані кадри в сектори з вищим потенціалом зростання - туди, де є реальний попит і віддача, а не в роздуті державні структури.

Очільник Кремля також згадав, що уряд підготував комплекс заходів щодо зниження залежності бюджету від доходів з волатильних сировинних ринків: від нафти і газу, ціни на які скачуть залежно від світової кон'юнктури. Деталей він не розкрив.

Бюджет РФ залежний від нафти та газу

Залежність бюджету від сировинних ринків це те, що спостерігається у російській економіці і є її хронічною проблемою. Адже коли нафта дорога, скарбниця поповнюється, а коли дешева, виникає дефіцит. Знизити цю залежність Росія намагається вже кілька десятиліть, однак поки безуспішно.

Як пише Reuters, економічне стиснення в РФ на початку року - це не просто цифра у звіті. Воно означає: менше інвестицій, менше робочих місць у цивільних секторах, збереження високих ставок за кредитами.

Поки економіка воює з інфляцією, споживчі позики та іпотека в Росії залишаються вкрай дорогими. При цьому військові витрати продовжують поглинати значну частину бюджету, залишаючи все менше ресурсів на розвиток економіки мирного часу.